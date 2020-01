Atraso en clases da un “respiro” con Educación Especial

El atraso en el retorno a clases en las escuelas públicas a causa de la actividad sísmica provocó, presuntamente, que se extendiera la garantía de fondos para los servicios de Educación Especial.

Así lo estableció el secretario de Educación, Eligio Hernández, quien indicó que los fondos aprobados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y que totalizaban $50 millones “nos iban a estar dando un respiro hasta el mes de marzo. Obviamente, el semestre académico acaba de empezar. Por lo tanto, hay una garantía que, obviamente, estos días que no ha habido servicios educativos, se extiende la provisión de los mismos”.

“No prevemos que haya ningún tipo de problema en términos de la garantía de los servicios de Educación Especial para el Departamento de Educación”, explicó Hernández.

Pero ¿hasta cuándo será esa garantía de fondos? El titular del DE expuso que no lo puede precisar porque, “prácticamente, apenas estamos iniciando el semestre escolar, y el semestre va a estar iniciando en etapas dentro del sistema. No todos los estudiantes inician de forma simultánea, así que de ahí se generan unos ahorros. Todos ellos se reinvierten directamente en el programa de Educación Especial”.

No precisó tampoco cuántas peticiones ni por cuánto dinero ha hecho a la Junta alegando no tener la información a la mano, pues había estado de visita en varios planteles. No obstante, se expresó confiado en obtener la aprobación de los fondos y sostuvo que la nueva secretaria de Administración, Rebeca Maldonado, ha tenido experiencia con la Junta pues trabajaba en AAFAF.

En cambio, el portavoz de la Junta, Edward Zayas, indicó que al ente federal le llegó una petición de reprogramar $27.8 millones; es decir, mover fondos de una partida existente a otra.

“La JSF no ha tomado una decisión final porque se ha solicitado más información al DE”, explicó. Dentro de esa reprogramación hay $6 millones para Educación Especial en transportación, que son parte del programa, dijo Zayas.

La agencia no tiene acceso a más de $1,500 millones en fondos federales entre los que se encuentran parte del presupuesto de Educación Especial hasta tanto no se asigne un síndico impuesto por Educación federal.

La portavoz del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial, Carmen Warren, reclamó que no ha tenido comunicación con personal del DE sobre el tema. “Estamos a la espera, reclamando transparencia e información inmediata, porque a esto se suma el problema de las estructuras en el DE y los fondos para restablecer las escuelas”, expresó Warren.

Señaló que le preocupa que los fondos abarcan terapias físicas, ocupacional, del habla, psicológicas, integración auditiva, visión funcional, así como transportación, compra de equipos asistidos como audífonos y computadoras.