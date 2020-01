Ada Álvarez supera primera entrega de endosos

La activista social y comunitaria Ada Álvarez Conde anunció que ayer, miércoles, radicó 1,753 endosos para completar parte del proceso para participar en las primarias del domingo, 7 de junio de 2020. Álvarez aspira a un escaño por acumulación en el Senado por el Partido Popular Democrático (PPD).

“La meta era completar 1,500 y superamos por 253. En total son 3,000 a entregarse en o antes del 14 de febrero. Estoy bien agradecida de todos los electores que confían en mi propuesta de traer nuevos estilos al Senado de Puerto Rico. Tengo la preparación, la experiencia y las ideas para servirle al País”, aseguró la también exdirectora ejecutiva de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado durante el pasado cuatrienio.

Álvarez Conde aseguró que este proceso de recaudación de endosos en las comunidades le ha confirmado lo que ha experimentado desde el verano pasado. “Hay muchos jóvenes interesados en el proceso político porque quieren lograr un cambio real, no de retórica, al igual que adultos que no han votado o bien se alejaron del proceso electoral. Mi mensaje es que todos tenemos la oportunidad de conformar una buena papeleta para noviembre, participando en las primarias del domingo, 7 de junio. Nosotros en el Partido Popular Democrático estamos comprometidos con la inclusión, en ejercer la democracia por medio del sagrado derecho al voto”, añadió la también profesora universitaria.

Para conformar la papeleta al Senado por Acumulación, en el PPD hay 14 aspirantes para 6 posiciones. Álvarez Conde se mostró confiada en prevalecer por varias razones. “Hay un trabajo social y comunitario, llevo 13 años trabajando para erradicar la violencia de género (sobretodo la violencia en el noviazgo) y por los derechos humanos, publiqué un libro, he producido más de 700 charlas en escuelas y comunidades bajo la Fundación Alto al Silencio, de la cual soy fundadora. Además poseo una certificación en Teológica Ministerio y Vida, me gradué de capellanía a nivel federal. Yo promociono la participación y educación política, como graduada del programa Women Campaign School de Yale, Programa VoteRunLead y Women Media Center. Mi carta de presentación está ahí”, finalizó.