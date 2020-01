Soldados australianos aprovechan su tiempo libre para cuidar koalas

Un grupo de soldados australianos se hicieron cargo de alimentar a varios koalas durante su tiempo libre, según la página de Twitter Australian Army.

De acuerdo con ABC, los pequeños animales peludos pertenecen al Cleland Wildlife Park, al sur de Australia, y que los soldados tienden a estar en dicha zona trabajando y reconstruyendo instalaciones del parque.

Las imágenes del gesto de los militares hacia los animales se han hecho viral en redes.

Los incendios registrados en Australia han acabaron con la vida de cientos de miles de animales, incluyendo a los koalas.

#OurPeople from 16th Regiment Emergency Support Force have used their rest periods while #OpBushfireAssist to lend a helping hand at the Cleland Wildlife Park, supporting our furry friends during feeding time and by building climbing mounts inside the park. 🐨 pic.twitter.com/HYInKmyFtN

— Australian Army (@AustralianArmy) January 28, 2020