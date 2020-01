Senador sale molesto de encuentro entre legisladores y Wanda Vázquez

El senador Luis Daniel Muñiz salió molesto esta tarde de la reunión que sostenía la gobernadora Wanda Vázquez con los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), ante lo que dijo era el intento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de convencer a la mayoría de impulsar los cargos al consumo que viabilizarían el acuerdo de reestructuración de la corporación pública.

“Con Luis Daniel Muñiz no van a contar. A mí me escogieron los constituyentes de mi distrito. No soy senador para venir aquí a satisfacer las necesidades de la Junta de Control Fiscal Federal y mucho menos de los bonistas”, dijo airado el legislador por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

En el propuesto acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE se impone una serie de impuestos que aumentarían escalonadamente. La magistrada Laura Taylor Swain, quien preside el tribunal creado por la Ley Promesa, aún no ha pasado juicio sobre el acuerdo alcanzado entre la corporación pública y sus acreedores.

Según estudios económicos, los nuevos cargos podrían aumentar la tarifa en cerca más de 40% en los próximos años.

En la reunión de la conferencia legislativa, en el Capitolio, se encontraba presente el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz.

Luego de que el pasado año la jueza Swain diera el visto bueno a la negociación de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, ambas cámaras legislaron el proyecto que viabilizó la entrada en vigor del acuerdo. Algo similar debería ocurrir en el caso de la AEE.

“A todo lo que tenga que ver con impuestos le voy a votar en contra. Yo me salí en medio de la conferencia legislativa incómodo con la situación. Ellos están tratando de que legislemos a esos fines. Entonces la Junta de Control (Fiscal) tiene la bola en la cancha para unas circunstancias pero no quieren asumir responsabilidad”, planteó Muñiz.