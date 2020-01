Senado aprueba agravar daños a zonas históricas

El Senado aprobó ayer un proyecto para enmendar el Código Penal para incluir bajo el delito de daño agravado aquellos realizados a bienes inmuebles o muebles en zonas históricas y turísticas, debidamente reconocidas por autoridades competentes.

La aprobación del Proyecto del Senado 1479, de la autoría del senador novoprogresista Miguel Romero, surge luego de que, tras varias horas de protestas la semana pasada en el Viejo San Juan, se registraron grafitis y vitrinas rotas, entre otros daños, cuando la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Si se convirtiera en ley, se sancionará con pena de reclusión por un término fijo de tres años a toda persona que cometa delitos de daños como el antes estipulado, y si resultara convicta en la modalidad de delito grave, será sancionada con pena de multa de hasta $10 mil. También el tribunal podrá imponer la pena de restitución por el doble de los daños ocasionados, indica la medida.

“No podemos permitir la impunidad en zonas que representan la esencia de Puerto Rico. Esta medida no altera de forma alguna los elementos de delitos de daños. Es sencillamente proteger esas estructuras y propiedades que están en zonas históricas”, dijo Romero. Mientras, la senadora Rossana López León sostuvo: “Ya las zonas históricas están protegidas. No queramos decir que no están protegidas porque sí lo están”.

La medida pasó el cedazo del Senado con el voto de 20 senadores, incluido el del portavoz de la delegación popular Aníbal José Torres Torres. Le votaron en contra los senadores Juan Dalmau Ramírez, José Vargas Vidot, varios de la delegación popular y el senador de mayoría Héctor Martínez. La medida pasa a la consideración de la Cámara de Representantes. La próxima sesión es hoy a las 11:00 a. m.