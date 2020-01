Líderes legislativos aseguran bloquearán acuerdo de reestructuración de la AEE

Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, aseguraron hoy en la tarde que ningún legislador de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) respalda el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Rivera Schatz informó que en la reunión de la conferencia legislativa con la gobernadora Wanda Vázquez se discutieron exclusivamente temas relacionados con el estado de la quebrada corporación pública. En el encuentro estuvo presente el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz.

Según Rivera Schatz, Ortiz les habló a los legisladores sobre dos proyectos de energía que, una vez implementados en los próximos meses, redundarían en un ahorro en la tarifa eléctrica. Ni el líder senatorial ni Méndez, quienes ofrecieron una conferencia de prensa, precisaron el alcance del supuesto ahorro.

Ortiz “nos dio los detalles pero para que no vaya a haber malos entendidos yo prefiero que cuando él salga, estoy seguro que no tendrá ningún problema en compartir la información”, dijo Rivera Schatz. Sin embargo, al momento de publicación, Ortiz no había hablado con la prensa.

Con relación al acuerdo de reestructuración para los cerca de $9,000 millones de deuda que mantiene la AEE, tanto Rivera Schatz como Méndez enfatizaron que se trata de una negociación que está en proceso.

El acuerdo propone un recorte cerca de una tercera parte en el principal de la deuda que ostenta la corporación pública, pero además incluye la implementación de una serie de cargos que serían destinados al pago de estas obligaciones. Estos cargos aumentarían escalonadamente a lo largo del periodo de vigencia del acuerdo.

“El acuerdo recorta la deuda en un 31%. Eso sería bueno. Ahora, a qué costo. Eso es lo que preocupa a los compañeros de la Cámara y el Senado”, dijo Rivera Schatz.

“Lo que hay ahora mismo es una negociación entre la Junta (de Control Fiscal), como representante del Gobierno de Puerto Rico, y los acreedores. Al final la determinación de si se aumenta el costo de energía eléctrica es una decisión administrativa. Lo que la Junta pretende es que la Asamblea Legislativa avale ese acuerdo. Y eso la Asamblea Legislativa dijo que no vamos a avalar ningún impuesto al pueblo”, agregó Méndez.

Poco antes de la conferencia de prensa, el senador Luis Daniel Muñiz abandonó la reunión, alegando que estaba “incómodo”, con lo que se estaba discutiendo.

“A todo lo que tenga que ver con impuestos le voy a votar en contra. Yo me salí en medio de la conferencia legislativa incómodo con la situación. Ellos están tratando de que legislemos a esos fines. Entonces la Junta de Control (Fiscal) tiene la bola en la cancha para unas circunstancias pero no quieren asumir responsabilidad”, dijo Muñiz, quien resaltó que en 2009 fue el “único” legislador penepé que se opuso a la Ley 7.

“Lo que se está vislumbrando es un aumento a la tarifa de energía eléctrica para inyectar a la deuda de los bonistas”, agregó el senador por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

“El senador Muñiz está equivocado. Una cosa es un acuerdo propuesto que están negociando, que no es final y puede variar en sus términos y que al final del camino la jueza (Swain) va a examinar y otro asunto es la construcción y reconstrucción del sistema eléctrico que tendrá la consecuencia de generar eficiencias y ahorros que se van a traducir en una reducción de la tarifa”, dijo Rivera Schatz.

Aunque Rivera Schatz aseguró que Vázquez también se opone a cualquier aumento tarifario, tras concluir la reunión con los legisladores, la gobernadora salió del Capitolio sin dirigirse a la prensa.

En el pasado, Ortiz ha defendido el acuerdo alcanzado por la AEE, argumentando que el incremento que representan los cargos propuestos se mitiga con la eficiencia energética que produciría la transición al gas natural y otras fuentes de energía.

Estudios económicos han pronosticado que, de implementarse como está propuesto, el acuerdo de reestructuración supondría un alza de casi 50% en la tarifa energética.