Wanda Vázquez: no es tan sencillo dar clases en carpas

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el martes que no puede dar una fecha concreta para el reinicio total de clases.

“Esa fecha no la puede dar absolutamente nadie porque, primero, tenemos que ir trabajando con las necesidades básicas de los estudiantes del sur. Ahora, nuevamente, todas esas escuelas se están reevaluando tras el sismo del sábado”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Clases en el sur deben iniciar la semana próxima, asegura Eligio Hernández Aseveró que los alumnos no perderán este semestre académico

“Quizás algún momento alguien haya podido pensar que esto es una situación que se resuelve poniendo unas carpas. No es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque usted tiene que ver dónde viven estos estudiantes para proveerle transportación. Hay que coordinar de igual manera los alimentos. Tendríamos que montar un comedor escolar para proveer los alimentos. Tenemos que tener disponible para todos esos estudiantes, baños. Luego, cuando salgan esos niños ¿a dónde vamos a llevarlos? Así que no es algo sencillo”, añadió.

No obstante, el secretario de Educación, Eligio Hernández expresó en una entrevista mañanera que probablemente, la próxima semana se daría clases al alrededor de 28 mil estudiantes del sur y suroeste en línea (online) y en módulos impresos en edificios que los alcaldes iban a identificar. Además de carpas y vagones.

“Por eso es que no le quiero poner fecha para que le vayamos a fallar por alguna situación. Pero, en lo que se montan las carpas, los módulos y los vagones, hemos localizado y le hemos pedido al secretario de Educación que verificara en aquellos lugares del sur, lugares en el sur que están seguros y tienen salas de convenciones que podamos montar las escuelas preliminarmente ahí”, expresó Vázquez Garced.

Unas 177 escuelas comenzaron el martes el semestre académico.