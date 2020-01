Tres nuevas películas debutan en Epcot como parte de histórica transformación del parque

Como parte de la transformación del parque temático Epcot en Walt Disney World Resort, tres nuevas películas debutaron a principios de este año en conjunto con la apertura del Epcot International Festival of the Arts.

Estas nuevas películas ofrecen más alternativas para que los visitantes experimenten la magia de Disney y celebren el mundo que les rodea durante su visita a Epcot.

• “Awesome Planet” en el pabellón The Land explora la espectacular belleza, diversidad y dinámica historia de la Tierra. En colaboración con el Disney Conservation Fund, la película de 10 minutos utiliza efectos en el teatro (incluyendo viento, olores y agua) para contar la historia de la vida en este planeta y por qué es de vital importancia cuidarlo. "Awesome Planet" es narrado por Ty Burrell, estrella de la serie "Modern Family" de la cadena ABC, y cuenta con una partitura musical original del compositor ganador del Oscar® Steven.

• "Canada Far and Wide in Circle-Vision 360" en el pabellón de Canadá es una actualización de la película anterior "O Canada!". La misma incluye nuevas escenas, una nueva partitura musical del compositor canadiense Andrew Lockington y una nueva narración de los galardonados actores Catherine O'Hara y Eugene Levy.

• "The Beauty and the Beast Sing-Along” en el Palais du Cinémais del pabellón de Francia dirigida y producida por Don Hahn, productor de las películas animadas y de acción en vivo "The Beauty and The Beast". La misma invita a los visitantes a participar en un giro en un cuento tan viejo como el tiempo. También presenta la narración de Angela Lansbury, quien interpretó a la Sra. Potts en la película original. Esta nueva película se presenta en rotación con "Impressions de France", que recibó una actualización a proyección 4K.

Junto al “sing-along”, hay una nueva exhibición dentro del Palais du Cinéma. "Tales as Old as Time: French Storytelling on Stage and Screen" invita a los visitantes a explorar seis vitrinas distintas con una colección de disfraces, música, obras de arte y más, todo dedicado a la adaptación de la literatura francesa en cine, teatro, ballet y ópera . La exposición refuerza cómo la literatura francesa ha inspirado a artistas de todo el mundo, incluidos aquellos que crearon clásicos atemporales de Disney como "La bella durmiente", "Cenicienta" y, por supuesto, "La bella y la bestia". Los archivos incluyen una zapatilla de vidrio de la película de acción en vivo "Cenicienta" y el vestido de Belle de la película de acción en vivo "La bella y la bestia". Organizaciones comunitarias de arte de Florida también contribuyeron con piezas para la exhibición.