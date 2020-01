Sismo de 7.7 grados se sintió en Jamaica, Cuba, Miami y México

El sismo de magnitud 7.7 grados que se registró en aguas entre Jamaica y Cuba se sintió en varias partes de Miami y México.

A través de las redes sociales, los ciudadanos de estos países han comenzado a compartir videos de su experiencia durante el movimiento telúrico.

El temblor tuvo su epicentro 125 kilómetros (77 millas) al norte-noroeste de Lucea, Jamaica, a las 2:10 p.m. (1910 GMT), y a unos 10 kilómetros (6 millas) de la superficie.

En Miami, decenas de personas fueron evacuadas de un edificio en Downtown Miami.

SHAKING IN MIAMI: Several buildings in downtown Miami are being evacuated after shaking was felt from a 7.7 magnitude…

El sismo se sintió bastante en Santiago, la ciudad más grande en el extremo este de Cuba, de acuerdo con Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural en el centro de esta localidad.

“Estábamos sentados y sentimos moverse las sillas. Sentimos los ruidos de que se movió todo”, relató la mujer. Guerrero indicó que al parecer no se dañó el centro de la ciudad colonial.

A user has submitted this photo taken by her boss, showing the driveway to the entrance of the Cricket Square parking lot in Georgetown, Grand Cayman following a major 7.7 earthquake that occurred shortly after 2 p.m. pic.twitter.com/4WuW46Vijw

— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) January 28, 2020