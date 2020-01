Se registra terremoto de 7.3 grados entre Cuba y Jamaica

Un terremoto de magnitud preliminar de 7.3 grados se registró en horas de la tarde en agua entre Cuba y Jamaica.

El sismo fue localizado en aguas entre Cuba y Jamaica a las 3:10 de la tarde. El movimiento ocurrió a una profundidad de 6.2 millas.

BREAKING: A magnitude 7.3 #earthquake just occurred in the Caribbean Sea, just northwest of Jamaica, according to the USGS. pic.twitter.com/OCa5wXwCmZ

— AccuWeather (@breakingweather) January 28, 2020