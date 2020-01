Dudas con nuevo paquete de fondos de emergencia

La comisionada residente Jenniffer González indicó que, aunque la mayoría demócrata en el Congreso le ha indicado que el proyecto que otorgaría más de $3,000 millones en fondos de emergencia a Puerto Rico podría bajar a discusión esta semana, el que no se haya discutido con los republicanos del Senado “le quita la fuerza necesaria”.

El nuevo paquete, de $3,350 millones, incluiría $2,000 millones en fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR, en inglés), $1,250 millones para reparaciones de carreteras y $100 millones para educación.

“Estoy respaldando iniciativas de la mayoría demócrata de un paquete nuevo de CDBG, pero no han coordinado nada con el Senado y Casa Blanca, y eso le quita la fuerza necesaria. No se han verificado los últimos números del daño y los daños iniciales no comparan con los actuales. Creo que sí vamos a necesitar fondos adicionales”, dijo González, quien también ha solicitado un aumento en los fondos de asistencia alimentaria para los municipios en estado de emergencia, similar al que se aprobó para los meses posteriores al huracán María.

A pesar de pedidos de Metro, ni FEMA ni la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) ofrecieron estimados actualizados del total de daños sufridos en la región sudoeste a raíz de los sismos en las pasadas tres semanas.

Hace casi dos semanas, el director de COR3, Ottmar Chávez, había estimado los daños en $200 millones.

De otro lado, González, quien ayer se reunió con el liderato de FEMA, informó que el Gobierno estatal deberá aportar $4.5 millones para la construcción del nuevo hospital en Vieques, para complementar los $39.5 millones del Gobierno federal y poco más de $6 millones provenientes del asegurador privado.

La comisionada residente también se reunió con el monitor federal de fondos CDBG-DR, Robert Couch, quien le aseguró que el proceso para desembolsar la asignación de $8,285 millones será “expedito”. El Gobierno puertorriqueño debe presentarle al Departamento federal de Vivienda un plan de acción en abril.