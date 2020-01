50 escuelas no aptas para reiniciar clases

Un total de 50 escuelas no identificadas oficialmente todavía han sido catalogadas como no aptas para que los niños regresen a clases. Sin embargo, no todas están en la zona sur afectada por los terremotos, sino que, incluso, en el área norte se han catalogado planteles “no aptos” por sus fallas previas a la emergencia sísmica.

“Tenemos hasta el momento 50 escuelas que han sido identificadas como no aptas. La primera opción, sobre todo para las escuelas del norte que han sido identificadas como no aptas por condiciones preexistentes…, es implementar el interlocking”, expresó el secretario de Educación, Eligio Hernández, tras visitar una escuela en Caguas. Y añadió: “Vamos a estar trabajando con ellas, pero en las demás, en los pueblos más afectados hay un sinnúmero de opciones que vamos a estar implementando”.

Mientras, clarificó: “Las obras de construcción de obras permanentes basadas en María, fondos en categoría E, todavía no ha iniciado en el sistema educativo. De ahí es que hablamos de las fases de corto, mediano y largo plazo, no solamente de María, sino de este evento”.

El secretario sostuvo una reunión con los alcaldes del área sur cuyos municipios han sido gravemente afectados por los temblores, sobre las opciones que tienen para reubicar a los estudiantes, la garantía del semestre escolar, cursos en línea para grados de noveno a duodécimo grado, así como módulos para grados donde se administran pruebas META. Acordaron que los alcaldes sean los que brinden las opciones de regreso a clases. Los municipios de las regiones de Ponce y Mayagüez fuera del área afectada comenzarán clases de manera regular con el resto de las regiones.

Por el momento, no tienen datos de cuántos estudiantes se han ido del país o a una escuela privada a raíz de la actividad sísmica.

En un comunicado de prensa, el DE informó que 51 escuelas forman parte de la segunda fase de inicio de clases, con una casa abierta el próximo viernes.

Padres desconocen planes

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) hizo una consulta en línea para padres y madres que reveló que la mayoría ignora los planes de seguridad y quiénes componen los comités de manejo de emergencias. En la consulta en que han participado 260 padres, la mayor parte observó que las escuelas no cuentan con extintores ni cisternas, y los armarios de los salones de clases no están anclados a las paredes. Tampoco vieron los mapas de desalojo ni letreros que identifiquen rutas de salida, ni conocen un lugar para recoger a sus hijos en caso de un desalojo.