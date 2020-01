Secretario de Hacienda defiende Orden Administrativa que generó demanda de la Legislatura

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés defendió la Orden Administrativa 1908, esto luego de que los representantes Carlos "Johnny" Méndez y Antonio Soto entablaran una demanda en la que solicita el cese y desista del funcionario en temas contributivos a raíz de la mencionada orden.

A preguntas de Metro, Parés dijo durante una conferencia de prensa que no podía ofrecer detalles del caso, ya que aún se ve en el Tribunal. Sin embargo, destacó que con "la Orden Administrativa 1908 el Departamento de Hacienda no solo interpretó tal cuál como dice la ley, sino que también protegió a los contribuyentes, dándole opciones para que ellos puedan reclamar estas deducciones, particularmente la contribución básica alterna, sin ser rehenes de que terceros cumplan o no con la declaración informativa".

Al radicar la demanda la pasada semana Soto indicó que el asunto en cuestión se refiere a la acción del Secretario de Hacienda “de forma unilateral y utilizando una determinación administrativa”, quien colocó en pausa la disposición de la Sección 1063.16 del Código de la Ley 60-2019.

"La sección 1063.16 establece que pago que los trabajadores por cuenta propia, le hacen a las compañías de teléfono, internet, cable y a los planes médicos, en lugar de preparar una informativa, ahora les toca a las empresas (quienes reciben el pago) hacerlas, con la esta determinación ilegal del Departamento de Hacienda a través de su Secretario, coloca nuevamente el de esto en el contribuyente y no el que recibe el pago como debería ser," añadió el representante de Guaynabo, Cataño y Bayamón".

Parés asegura orden fue un remedio para los contribuyentes

Hoy Parés agregó que le parece injusto, "o una violación al debido proceso no dejar a un contribuyente a que pueda tomar una contribución de un gasto porque esa persona que recibió el pago no ha radicado un formulario. Yo no sé si a ustedes les parece injusto pero a mi sí"

Finalmente, el funcionario argumentó que, "en ese sentido bajo el marco de ley que existe al día de hoy emití una Orden Administrativa 1908 buscando un remedio a estos contribuyentes para que pudiesen tomar esta deducción y continuar fomentando un sistema de autoimposición, donde la persona libre y voluntariamente, sujeto a unos parámetros de fiscalización del Departamento de Hacienda pueda computar cuál es su responsabilidad contributiva conforme a la ley, que en este caso es el Código de Rentas Internas".