Experta: Puerto Rico sí está vulnerable a coronavirus

Mientras el Departamento de Salud afirma que el nuevo coronavirus no representa un riesgo para Puerto Rico, la infectóloga Ángeles Rodríguez destacó que ni las personas y ni las autoridades de salud deben bajar la guardia porque el riesgo está latente.

“Puedo decir: ‘Estamos vigilando en cómo la situación se está desarrollando, y en estos momentos, no hay razón para preocuparse’, y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero decir que no hay riesgo, que en estos momentos no hay un peligro, eso nosotros no lo sabemos”, explicó la experta en enfermedades infecciosas.

Añadió que, incluso, “hay 14 días para atrás que es posible que hayan entrado personas aquí antes que se estableciera el sistema de vigilancia, y nosotros no sabemos”.

Los casos se originaron en la provincia de Wuhan en China, pero ya se han confirmado en varios países alrededor del mundo. En Estados Unidos, hay al menos tres casos confirmados de personas ya en aislamiento.

Rodríguez detalló que, tomando en cuenta que Puerto Rico es una isla que depende en su mayoría de importaciones, es necesario que haya comunicación entre migración federal, quienes manejan las entradas al país, y el Departamento de Salud para “establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que yo espero que haya pasado y esté fortalecida”.

La infectóloga dijo que el Gobierno también debe evaluar si existen los instrumentos necesarios para atender la situación en caso de que se confirmen casos, además de orientar a los profesionales de la salud, educar a la población, establecer protocolos de identificación y manejo de pacientes sospechosos y probables, hacer un análisis de cuán preparadas están las áreas de aislamiento respiratorio y tomar en cuenta que personas asintomáticas pueden transmitir el virus.

“Trabajo hay por hacer y eso es tiempo que no se pierde porque si no viene, pues estamos listos, pero si viene no nos coge desprevenidos”, advirtió.