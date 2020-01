Muere médico en Wuhan que atendió primeros pacientes con Coronavirus

Medios de comunicación en China fueron los encargados de confirmar la muerte de Liang Wudong, médico de 62 años de Wuhan quien murió luego de tratar a pacientes infectados con el coronavirus.

Wudong era especialista en Otorrinolaringología en el hospital de Wuhan, y fue denominado cómo "primera línea" ya que fue el primero en comenzar a tratar a los contagiados con la enfermedad.

Es más, este médico se había retirado de la profesión el año pasado, pero a raíz del brote de la enfermedad volvió a ejercer porque sus conocimientos con respecto a los tratamientos necesarios para enfrentar la enfermedad eran bastos.

Fue el medio China Global Televisión quien confirmó la información, enfatizando que el profesional de la salud falleció luego de tratar a los pacientes enfermos de coronavirus quienes llegaban de urgencia al hospital local.

Recordemos que el virus ya ha matado a un total de 41 personas y hasta ahora ya existirían más de 1.300 infectados por la enfermedad, generando que el Gobierno de China ponga en cuarentena a más de 12 ciudades alrededor del país, lo que engloba un total de 33 millones de habitantes.

Doctor Liang Wudong at the ENT department of Hubei Xinhua Hospital who had been at the front line fighting against #nCoV2019 in Wuhan, died from the virus on Sat at the age of 62. #RIP

Jan 25, 2020

