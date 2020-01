Gobernadora asegura que la gente está contenta en el Sur

La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró hoy que no renunciará al afirmar que como mandataria ha tomado las decisiones correctas.

“No voy a renunciar y yo garantizo el derecho a que hayan manifestaciones”, expresó Vázquez Garced en una entrevista con el periodista de CBS, David Begnaud.

Añadió que “no renuncio porque yo entiendo que como gobernadora tomé las decisiones correctas”.

“Actualmente, yo voy al sur casi todas las semanas, hablo con la gente, están contentos. Tienen sus alimentos, sus medicamentos, su atención médica, se sienten contentos donde están, los tratan con cariño, están cerca de sus familiares”, expresó la primera ejecutiva. Agregó que presentará un plan para mover los refugiados a vivienta temporera o permanenete y que en dos o tres semanas esa movilización debe iniciar. Sobre las inundaciones en los refugios, dijo que en el caso de Ponce el refugio estaba en una zona que no era inundable, pero fue otro golpe de la naturaleza que no pudieron prevenir. Vázquez sostuvo que anoche mismo esos refugiados se movieron a un lugar donde no enfrentarán amenazas de inundaciones.

Sobre la protesta del jueves expuso que “los manifestantes no tuvieron el apoyo que esperaban quizás porque el pueblo está claro que nosotros estamos haciendo lo correcto”.

La gobernadora volvió a reiterar que los almacenes eran conocidos por todas las entidades gubernamentales, pero su objeción fue el manejo de la ayuda en esos almacenes ante la necesidad existente. Utilizó como ejemplo el reclamo de los alcaldes por catres que estaban disponibles en Ponce, pero los ejecutivos municipales eran enviados a Cabo Rojo. Dijo que la ley le prohíbe hacer público el informe preliminar del Negociado de Investigaciones Especiales, pero que lo envió a Justicia para que se siga con una pesquisa completa sobre lo ocurrido.

La entrevista se realizó con la ayuda de una traductura, pues la Gobernadora respondió las preguntas en español. Vázquez dijo que quiso hacer la entrevista en español para que la gente en los refugios y el pueblo puertorriqueño pudiera escuchar lo que tenía que decir.

Vázquez agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump porque por fin bajó el acuerdo para uso de los fondos CDBG-DR gracias a la credibilidad que ella restauró con el gobierno federal.

We’re now starting an interview with Puerto Rico’s Governor Wanda Vazquez. Her staff has told my team & me that we have 15 minutes. The Governor has said she’ll answer my questions in Spanish. She has a translator who’ll translate her answers into English. https://t.co/zU7Z7Cizhl

— David Begnaud (@DavidBegnaud) January 25, 2020