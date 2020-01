Ya tiene nombre la bebé manatí encontrada en caño de Loíza

View this post on Instagram

La bebé manatí rescatada en el caño "El Shory" el pasado mes de diciembre (2019), hoy cumple un mes en rehabilitación y ya tiene nombre. 🤭 Junto a la alcaldesa Julia M. Nazario y en honor al pueblo y a los ciudadanos que alertaron sobre la manatí, la hemos nombrado Loíza. 🇵🇷 Loíza continúa bajo el proceso de adaptación a la fórmula “Similac Alimentum”. Esto, para que su sistema gastrointestinal vaya tolerando la leche y pueda producir lo que serían heces normales en un cachorro manatí. Ya ha ido eliminando el fango que consumió en el caño y ya pesa unas 56 libras. Gracias por siempre apoyarnos en la rehabilitación y conservación de las especies marinas. Para más información y sobre visitas puede accesar a http://manatipr.org/visitanos/