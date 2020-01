Surgen detalles sobre reunión que negó la gobernadora

“Jamás”. Así reaccionó la gobernadora Wanda Vázquez a una pregunta directa de Telenoticias sobre la reunión a la que hicieron referencia dos destituidos jefes de agencia de su gabinete, en la que la mandataria habría preguntado quiénes la apoyarían en sus aspiraciones políticas y quiénes estarían con su contrincante, Pedro Pierluisi. Sin embargo, Metro tuvo ayer acceso a documentos y testimonios que apuntan a confirmar el cónclave en La Fortaleza.

La reunión se celebró en el teatrito de la mansión ejecutiva el 17 de diciembre, un día después de que Vázquez anunció al país sus aspiraciones políticas mediante un video de YouTube. Allí se convocaron 130 jefes de agencias de gobierno, corporaciones públicas y otras dependencias del Estado, según uno de los documentos a los que Metro tuvo acceso.

Este diario corroboró con varias fuentes que estuvieron presentes, las versiones de los exfuncionarios, Fernando Gil y Carlos Acevedo, sobre el encuentro en el que Vázquez informó su determinación, dijo que las aspiraciones políticas no afectarían su faceta administrativa, pero en un momento dado planteó que se le informase sobre quienes no estuviesen apoyándola. Una de las fuentes de Metro apuntó a que este tipo de reuniones de todos los jefes de dependencias públicas se celebran mensualmente, y que es costumbre que se les circule una agenda con los temas, pero en diciembre no fue así.

“Ella explicó que había tomado la determinación de aspirar, pero quería que el trabajo se siguiera haciendo sin consideraciones políticas. Que seguiría con el trabajo administrativo, como había sido su compromiso con el pueblo. Sin embargo, en un momento dado, dijo que les pedía a quienes no estuviesen con ella, les agradecería que se lo dejaran saber más adelante, que se lo plantearan, que buscarían la forma de fomentar la política pública, aunque hubo una mención de que eran puestos de confianza”, relató una de las personas presentes en el Teatrito.

Otra de las personas consultadas por Metro que estuvo en La Fortaleza dijo no recordar que Vázquez haya pedido que quien no estuviese con ella le informara, aunque sí recordó que mencionó que había anunciado al país su decisión de aspirar. Esta fuente apuntó a que discutieron otros asuntos de gobierno, como presupuesto.

Una fuente adicional que también estuvo en la reunión describió el mensaje como un “entrelíneas” para quienes apoyaban a Pierluisi.

Otra de las fuentes consultadas relató que en la reunión había funcionarios que, tal vez, no debían estar presentes en una discusión de aquel tipo, como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, y el contralor electoral, Walter Vélez. Mencionó que ambos funcionarios salieron del encuentro antes de que concluyera. La reunión habría durado alrededor de una hora y media.

Tanto Gil como Acevedo hicieron referencia en entrevista con Metro a que sí hubo la expresión de la gobernadora para preguntar en una reunión con jefes de agencia quiénes estarían con ella y quiénes estarían con Pierluisi. Ambos exfuncionarios indicaron que expusieron a Vázquez sus posturas en encuentros separados. Gil indicó que le dijo que ya tenía un compromiso con Pierluisi, mientras Acevedo relató que, al otro día de la reunión en La Fortaleza, en un compartir navideño, le dijo que se comprometía con su candidatura.

En lo que sí coinciden diversas fuentes es que el anuncio de las aspiraciones políticas de Vázquez tomó por sorpresa a los jefes de agencia, que incluso fueron citados el mismo día del anuncio a La Fortaleza, y estando reunidos a la espera de la gobernadora, vieron el video en las redes sociales.