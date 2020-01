Reclaman salida de Wanda y Thomas

El cantante René Pérez y los peloteros de las grandes ligas Yadier Molina y Javier Báez se unieron a múltiples sindicatos en una manifestación que salió del Capitolio hasta La Fortaleza, para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez y del presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.

Cerca de las seis de la tarde y bajo un aguacero torrencial, las figuras, junto a otros artistas a bordo de una guagua con altoparlantes, salieron con los manifestantes, que incluían a la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato de Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APU) y la Federación Central de Trabajadores (FCT), entre otros.

“Hay que manifestarse… Queremos adelantar esas elecciones. No queremos esperar hasta noviembre para las elecciones. ¿Por qué vamos a esperar hasta noviembre y ver a chamaquitos sin techo y sin escuelas? Que no se hagan que están haciendo el trabajo, porque no están haciendo el trabajo”, dijo el intérprete de “Hijos del cañaveral”, quien llegó fuertemente escoltado junto a los jugadores de béisbol para integrarse a la actividad.

Por su parte, Molina señaló que el Gobierno “está haciendo unas cosas malas y por eso es que estamos aquí como pueblo, apoyándonos mutuamente”.

Asimismo, el beisbolista consideró que la gobernadora “no es la persona adecuada para estar al mando del país. Ha mentido mucho y pienso que debe renunciar”.

Hasta la Casa de las Leyes llegaron también integrantes de taller Tambuyé, quienes animaban al público apostado frente a las escalinatas del Capitolio, mientras entonaban al ritmo de bomba consignas como “Wanda eres una canalla, ya es hora de que te vayas”,“El Gobierno tiene el sello de atropello”,“Rosselló y Vázquez Garced, la misma mierda es”, entre otras.

“Nosotros somos una escuela de bomba, entre otros ritmos afroantillanos. La bomba ha sido un ritmo de resistencia para nuestros ancestros, que fueron esclavizados, y la esclavitud sigue siendo ilegal, pero existente. Estamos aquí en representación de la cultura puertorriqueña, para denunciar todo el atropello que el Gobierno está teniendo con nuestro pueblo”, dijo a Metro la líder del grupo, Marién Torres.

Otros artistas que se unieron a la movilización fueron Jon Z, Rafa Pabón, Guelo Star y Sie7e.

Aunque en esta ocasión la megaestrella Ricky Martin no estuvo presente, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a la gobernadora.

“Hoy su renuncia sería un acto de conciencia, para nosotros un acto de justicia”, expresó.

Estas manifestaciones se organizaron luego de que se encontró en Ponce un almacén repleto de suministros sin distribuir desde los huracanes Irma y María, ni tampoco ante los temblores que han desplazado a cientos de personas de sus hogares.

Despliegue policiaco

Desde tempranas horas de la tarde, personal de la Policía y del Cuerpo de Bomberos se instaló ayer en los predios de la mansión ejecutiva en previsión de la marcha que llegó hasta allí.

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, no quiso precisar cuántos efectivos movilizó, aunque indicó que había personal de “todas” las unidades especializadas, entre ellas Operaciones Tácticas, Arrestos Especiales y Tránsito.

Tal como fue la norma en el verano, la Policía estableció un perímetro a la altura de la intersección de las calles Fortaleza y Del Cristo, así como por la entrada al Palacio de Santa Catalina, ubicada en la calle Clara Lair.

Lanzan gases

A eso de las 10:45 de la noche la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos en al menos cuatro ocasiones contra los manifestantes que permanecían en las inmediaciones de La Fortaleza. Algunas personas dijeron a Wapa TV que no hubo provocación que requriera el uso de los gases.Al cierre de esta edición no se había informado de personas heridas o daños.

