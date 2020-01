Raúl Grijalva lanza crítica al gobierno de Puerto Rico por manejo de ayudas tras sismos

El congresista Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales lanzó una crítica a las autoridades locales sobre el manejo de las ayudas tras sismos que han afectado mayormente al sur de la isla.

Mediante comunicación escrita, señaló que al igual que las autoridades federales, el gobierno de Puerto Rico debe ayudar de igual manera a los afectados por los fenómenos naturales.

Grijalva mencionó que envió personal de su oficina al sur de Puerto Rico para inspeccionar los trabajos de recuperación que se llevan a cabo.

"Estoy activamente monitoreando los municipios afectados por los terremotos y réplicas en Puerto Rico. Esta semana, miembros de mi equipo de trabajo visitaron la región para ver de primera mano lo que está pasando. Al igual que los residentes de Puerto Rico merecen una respuesta profesional y eficiente en la gestión de emergencias por parte de las autoridades federales, también merecen lo mismo por parte de funcionarios del gobierno local, incluyendo a la gobernadora, la legislatura y personas de las agencias públicas", expresó Grijalva mediante comunicación escrita.

Chair @RepRaulGrijalva is actively monitoring the situation in the municipalities impacted by ongoing earthquakes and aftershocks in Puerto Rico. https://t.co/wmWEuex3lw

— Natural Resources Committee (@NRDems) January 24, 2020