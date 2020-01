Elizabeth Warren y Bernie Sanders apoyan protestas en Puerto Rico

Dos de los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata en Estados Unidos manifestaron su apoyo a las protestas que se llevan a cabo en Puerto Rico, las cuales exigen las renuncias de la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Se trata de Elizabeth Warren y Bernie Sanders, quienes se expresaron hace unas horas en sus respectivas cuentas de Twitter tras la protesta que se realizó la tarde de ayer, jueves, en la calle Fortaleza en el Viejo San Juan.

"Miles de vidas se perdieron después del huracán María, mientras que la ayuda no utilizada permaneció en un almacén bajo la vigilancia del gobierno. Eso es corrupción, simple y llanamente. Estoy con el pueblo de Puerto Rico, ya que exigen la rendición de cuentas de su gobierno", tuiteó la senadora por Massachusetts.

Thousands of lives were lost in the aftermath of Hurricane Maria, while unused aid remained in a warehouse under the government's watch. That's corruption—plain and simple. I stand with the people of Puerto Rico as they demand accountability from their government.

— Elizabeth Warren (@ewarren) January 24, 2020