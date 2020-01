Alcalde de Yauco y Secretario de Salud chocan por atención del Departamento

El alcalde de Yauco, Ángel Torres, se expresó preocupado sobre el campamento de refugiados que mantiene en el Coliseo municipal.

Torres, aseguró en entrevista radial, Nación Z, que el espacio donde se encuentran los damnificados podría convertiste en una "bomba de tiempo".

Preocupación tras inundación en campamentos de afectados por terremotos Fuertes lluvias se han reportado al sur de la isla

Las expresiones del ejecutivo municipal, y quién pertenece al mismo partido de Gobierno, se deben a que teme que haya una crisis de salud ya que el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez, no ha visitado las facilidades en ningún momento para prevenir una crisis en esta área.

"He ido en más de 7 veces a Yauco, inclusive el primer día luego del terremoto de Yauco fuimos al hospital Pavía de Yauco y empleados de salud se le estaba instalando una carpa para dar servicios médicos, que no hayamos coincidido es otra historia. Cuando no me vea es que estoy trabajando", expresó el secretario en su red social de Twitter.

Cabe destacar que Puerto Rico se encuentra en alerta por los casos de influenza reportados últimamente.