Gobernadora botó a Carlos Acevedo por ubicación de almacén en Ponce

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, dijo hoy, jueves, que despidió a Carlos Acevedo, ahora excomisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), porque el almacén hallado el pasado fin semana en La Guancha en Ponce no estaba en la mejor ubicación y no porque los suministros no fueron repartidos.

"La controversia en la cual tomé una determinación es porque hubo un manejo inadecuado”, sostuvo la mandataria. “El mal manejo era porque quizás había un lugar más cerca para que se llegara antes", dijo la Primera Ejecutiva en entrevista con "Telenoticias" (Telemundo).

Carlos Acevedo revela no fue entrevistado por el NIE El destituido director de Manejo de Emergencias aseguró en entrevista con Metro que el almacén de Ponce es uno activo y que la Gobernadora, Elmer Román y el Jefe de la Guardia Nacional lo conocían, así como su inventario. Acevedo habló sobre los catres que no se entregaron

Asimismo, Vázquez Garced volvió a confirmar que sabía de la existencia del mencionado almacén. "Lo sabía todo el mundo porque salió en conferencia de prensa".

Mientras, manifestó, además, que como gobernadora de la isla no se siente responsable por lo ocurrido en Ponce, uno de los pueblos más afectados por los sismos del pasado 6 y 7 de enero.

"El hecho de que usted no sepa lo que ha pasado no quiere decir que usted es un padre o una madre irresponsable".