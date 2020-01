Varios representantes tienen dudas con nombramiento de Elmer Román

Varios representantes expresaron el miércoles dudas sobre la confirmación de Elmer Román como secretario del Departamento de Estado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo que desconoce cuál será el futuro del nombramiento, pues el Cuerpo Legislativo no lo ha recibido.

“Yo no te puedo decir ahora porque nosotros no hemos recibido el nombramiento de Elmer Román. Cuando nosotros recibamos el nombramiento de Elmer Román, que lo citemos y lo llevemos a vistas públicas, sabremos si tiene o no tiene los votos”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

Román negó el martes tener responsabilidad en el manejo de los almacenes con suministros, situación por la que el exdirector del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración (NMEAD), Carlos Acevedo, fue despedido de su cargo.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora dijo a la prensa que “cuando llegue el nombramiento tengo que escucharlo y pasar revista sobre su nombramiento… Te aseguro que hay preguntas que vamos a hacer… No lo hemos escuchado en caucus. Si hay reservas de los compañeros, no te puedo decir. Yo lo voy a escuchar y me tiene que explicar y hablarme de su desempeño”.

Entretanto, el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien también destacó que el Bajo Cuerpo no ha recibido el nombramiento, dijo que tiene muchas interrogantes sobre la designación. “Hay muchas interrogantes que tenemos nosotros como es la forma de manejar la emergencia, reconociendo que él estuvo al frente del DSP y el desconocimiento que aparentemente tenía de los almacenes y la forma de manejar los suministros”, señaló a los medios de comunicación.

Sin embargo, no quiso adelantar si el nombramiento sería colgado, pues el asunto no se ha discutido.

Román, quien era el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), fue nombrado a la secretaría de Estado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced para sustituir a Luis Gerardo Rivera Marín, quien fue despedido en medio de la controversia por el chat de “Telegram”, que desembocó en la renuncia del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares.