FEMA supervisará más al Gobierno por historial de irregularidades

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) confirmó que estará aumentando las medidas de supervisión para el Gobierno de Puerto Rico en el manejo de fondos y ayudas otorgadas.

Según FEMA, las razones para aumentar la vigilancia del manejo de ayudas para Puerto Rico se debe al historial de irregularidades fiscales y de mala gestión del Gobierno.

Statement from @FEMA:"…Given Puerto Rico’s significant history of fiscal irregularities & mismanagement, the federal govt will continue to impose stringent fiscal oversight & risk management measures to ensure all disaster relief funding & resources are expended in a manner…" pic.twitter.com/45c8jbP6Jz

