Exrepresentante Rivera Guerra oficializa candidatura para alcaldía de Aguadilla

El exrepresentante José Luis Rivera Guerra oficializó su candidatura para la alcaldía de Aguadilla al recibir la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la cual valida que cumple con todos los requisitos para aspirar a la poltrona municipal.

“Por más de dos décadas, he estado trabajando por la gente de Aguadilla. En esta ocasión, el Pueblo determinará en las urnas quién es la persona por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que liderará los esfuerzos para encaminar a Aguadilla, para recuperar el sitial que merece nuestra ciudad en el Oeste. Una ciudad a la altura de los tiempos y que sea un atractivo turístico que propenda en nuestro desarrollo económico”, indicó Rivera Guerra.

El exrepresentante aseguró que cuenta con el respaldo de la gente y que está listo para las primarias a celebrarse en la primavera del 2020.

“Algunas situaciones han servido para mi crecimiento como ser humano, pero nunca me han limitado para continuar ayudando y servir a los demás. No soy un político tradicional. Soy un hombre de pueblo que por los pasados años me he dedicado a trabajar por la gente, aún sin ocupar un puesto político”, manifestó el también químico de profesión.

“Aguadilla necesita un líder que tome las riendas administrativas para hacer lo que hay que hacer, estableciendo prioridades. Voy a continuar con varias iniciativas que realicé desde la legislatura para beneficio de Aguadilla y de nuestra gente, y otras que propulsaré para atender las situaciones apremiantes del municipio”, añadió.

Rivera Guerra entregó todos los endosos requeridos, que levantó en tres días, y fueron validados por la CEE.