Confiado Georgie Navarro en proceso de la Comisión de Ética

El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez se expresó hoy confiado del proceso que lleva la Comisión de Ética en su contra tras un incidente que protagonizó en un bar en noviembre.

“Confío en la determinación que vaya a emitir la Comisión de Ética, si nos dejamos llevar por lo que se presentó entiendo que va a ser favorable para mi”, dijo a Metro el legislador a su salida de la vista.

Agregó que distingue a los legisladores que señala tienen “el expertiz de evaluar la prueba sometida sin apasionamientos políticos-partidistas”.

Navarro y su abogado Marcos Cortés se expresaron preocupados y denunciaron que el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), Conny Varela, ventiló información pública de lo que había trascendido en la vista ejecutiva, lo cual entienden que podría ser una violación ética.

El representante aclaró que “a mi nadie me quitó la Comisión, el que me la podía quitar era Johnny Méndez y él me reunió, me dio un voto de confianza”. Señaló que fue él mismo quien decidió entregarla.

Destacó que “cedí la comisión por motus propio, porque entendía que tomar medidas drásticas para cambiar la percepción errónea que crearon algunos medios televisivos”.

Georgie Navarro asegura ha tomado control sobre su vida privada El representante encara hoy a la Comisión de Ética de la Cámara

La denuncia fue presentada por los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), José Conny Varela y Ramón Luis Cruz Burgos tras el incidente que protagonizó a finales de noviembre en un negocio en Santurce, donde supuestamente exigió a un empleado la entrada al lugar. El momento quedó grabado en video.

Según la alegación de la Minoría, Navarro Suárez habría violado el artículo 4 del Código de Ética de la Cámara que expone que “los representantes observarán siempre una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público que merece la Asamblea Legislativa”.