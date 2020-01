Alcalde de Orocovis no descarta llegar a Fortaleza con afectados por terremotos

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, denunció el miércoles la alegada inacción del gobierno estatal, en atender sus reclamos por la emergencia que vive el país por los recientes terremotos.

“Ante los eventos sísmicos que han afectado a Puerto Rico, estoy insatisfecho con la administración central que me han dejado solo. No he recibido ninguna ayuda ni de Fortaleza ni del Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres”, aseguró Colón Berlingeri en declaraciones escritas.

El mandatario municipal alegó que en su municipio hay estructuras públicas como puentes que fueron afectados por los movimientos telúricos, al igual que residencias que quedaron inhabitables. “Llamo a una agencia y me dicen que llame a Fortaleza, llamo y me dicen que llame a la misma agencia que había llamado. Reina la incompetencia, mientras los ciudadanos sufren por la ineficiencia del Gobierno de Puerto Rico”, alegó.

Colón Berlingeri aseguró que ha tratado de utilizar los canales establecidos, pero la desorganización que tienen es inaceptable. “En Orocovis hay familias que no han podido regresar a sus hogares después del evento del 7 de enero y nosotros también tenemos situaciones que requieren de la atención del estado que hasta el momento es decepcionante”, sostuvo.

Entretanto, denunció que hay otros municipios que están más distantes de su pueblo y ya fueron atendidos. Aseguró que desde el primer día su personal respondió a la emergencia relocalizando familias, removiendo derrumbes y asegurándose en proteger vidas. “Tenemos toda la data disponible y hemos llamado a todo el mundo y todo sigue igual. Es una falta de consideración”, dijo.

“Hago un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a poner la casa en orden y atender nuestros reclamos, porque Orocovis es parte de Puerto Rico. Hay que acabar con la incompetencia de algunos funcionarios que no tiene un compromiso con el pueblo”, sentenció.

El alcalde no descarta llegar con los afectados hasta la Fortaleza, para conseguir una respuesta por parte del gobierno estatal y las agencias concernidas.