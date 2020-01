Alcalde de Aguadilla recomienda exsecretaria de la Familia para ser su sucesora

Al confirmar su renuncia, el saliente alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez Martínez dijo el miércoles que recomienda a la exsecretaria del Departamento de la Familia (DF), Yanitsia Irizarry para ser su sucesora.

“Estoy recomendando a la exsecretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry que es una mujer estable y tiene mucha paciencia. Es una persona que ha sido mi asesora por años y años. Ella conoce los estados financieros; ella conoce cómo se maneja el municipio de Aguadilla; ella viene al municipio por lo menos dos veces a la semana porque es mi asesora. Yo entiendo que la gente de Aguadilla va a entender esta transición”, dijo Méndez Martínez en entrevista radial (NotiUno).

Renuncia alcalde de Aguadilla Efectiva el próximo 27 de enero

El saliente alcalde confirmó que presentó su carta de renuncia el martes y que su último día será el lunes, 27 de enero. Éste asumió la alcaldía desde 1996, hace casi 24 años. Según se ha informado, el exrepresentante, José Luis Rivera Guerra y Jonathan González Flores están interesados en el cargo.

A preguntas sobre si abandona el cargo bajo frustración con el gobierno central, el saliente ejecutivo aguadillano dijo que “yo he sido un alcalde que he hecho lo mío aquí. A mí casi nunca me escuchan practicando el arte de la chismografía opinando en cosas que no tengo que opinar. Entiendo que el que habla no sabe y el que sabe un poquito no hablo. Aguadilla es un pueblo independiente”.

Alegó que ni el exsecretario del Departamento de Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, ni el exdirector del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo fueron a Aguadilla constantemente.

“Yo me encargué de Aguadilla… Nosotros tenemos que anticipar. Los alcaldes no están para apagar fuego. No estamos para resolver problemas. Estamos para anticipar problemas. Para no necesitar gente de la zona metropolitana, lo que hice fue anticipar los problemas para que todo saliera bien”, sostuvo.

Asimismo, el renunciante alcalde dijo que apoya a Pedro Pierluisi en la primaria por la gobernación.