Sureños no creen versión del Gobierno

La indignación generada por el pobre manejo de los suministros desde el huracán María y en medio de la emergencia sísmica ha minado la credibilidad del Ggobierno frente a los ciudadanos.

Así lo dejaron saber residentes de Ponce que cuestionan si en efecto se conocía de este almacén y la cantidad de suministros en él.

“La gobernadora si lo sabía y no hablaba de eso, está mal… Si es (un almacén) estatal, ella sí tenía que ver con eso. Ahora me pongo yo más bravo todavía”, expresó Joveanny Ortiz Peña, vecino de Ponce. Añadió que “es indignante, es un abuso, tanta gente necesitada en los campos”.

Mientras, el ponceño David Ocasio dijo: “La alcaldesa (de Ponce) dice que no sabía nada, pero no le creo mucho”.

Por su parte, Carmen Ortiz sostuvo que “la alcaldesa no sabe de eso. Si eso lo tenían guardado, ¿quién lo guardó?, no sé. Había un revolú ayer y todos hablaban pero no decían nada”.