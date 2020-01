Rosselló notifica va a disolver su comité político

El comité de campaña de Ricardo Rosselló comenzó el proceso de disolución al no radicar una candidatura para las próximas elecciones, según indicó ayer el contralor electoral Walter Vélez.

El funcionario, sin embargo, señaló que aún esperan por el último informe del comité de campaña del entonces gobernador para determinar el monto final en las cuentas bancarias y si corresponde aplicar alguna multa.

“Él no aspiró a ningún puesto electivo. Por lo tanto, al no aspirar, ahora nos corresponde a nosotros [Oficina del Contralor Electoral (OCE)] comenzar un proceso de disolución de ese comité… El dinero que sobre pasaría al Departamento de Hacienda”, señaló Vélez en entrevista telefónica con Metro. El funcionario indicó que recibieron una certificación preliminar de parte de la Comisión Estatal de Elecciones de que Rosselló no aspiraría. A su vez, los portavoces del comité le informaron a la OCE que se acogerían al proceso de disolución del comité.

A pesar de que el informe trimestral de octubre a diciembre vence hoy 21 de enero, el equipo de Rosselló solicitó una prórroga de cinco días.

Vélez agregó que la cuenta bancaria del comité de campaña del entonces gobernador tenía unos $171,000 y una reserva para multas de $150,000. Aclaró, no obstante, que la cifra de $171,000 podría cambiar, ya que conoce que realizaron varios gastos para el mantenimiento físico del comité, como el pago de agua, luz, renta y el pago de unos contables. El informe final del comité de Rosselló, de acuerdo con Vélez, debe reflejar la devolución ya hecha de unos $58,900 por donativos en exceso de individuos y unos $5,000 por donativos recibidos de dos empresas, que no están permitidos en ley. El límite de donación por individuo es de $2,800, según Vélez.

El contralor electoral también planteó que el último informe debe reflejar el pago a Hacienda de $229,000 por el alquiler de guaguas con fondos públicos y unos $298,000 por donativos recibidos entre el periodo que anunció su candidatura y cuando desistió de la reelección. Estos últimos dos pagos, según Vélez, ya fueron enviados a Hacienda.

Mientras, Vélez informó que, aunque la gobernadora Wanda Vázquez sometió un informe en enero, solo muestra dos cuentas por pagar que totalizan unos $8,800, por concepto de la creación de cuentas en redes sociales y la producción de un video promocional.