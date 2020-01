Bajo manto de confidencialidad pesquisa sobre almacén en Ponce

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) entregó en horas de la noche a La Fortaleza —pero sin divulgar su contenido— el informe sobre el manejo de los suministros almacenados en Ponce que la gobernadora Wanda Vázquez ordenó el sábado realizar dentro de un plazo de 48 horas.

El informe, preparado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), organismo bajo la sombrilla del DSP, fue referido a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, y se informó que no se ofrecerá ningún detalle sobre los hallazgos.

“Hay una investigación que está ocurriendo y (no se divulgará) para evitar afectar la integridad de esa investigación”, dijo el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, durante un breve encuentro con la prensa antes de la entrega del informe a Vázquez.

El sábado, luego de que un grupo de ciudadanos descubrieron un almacén repleto de suministros —algunos expirado— en el área de La Guancha, en Ponce, Vázquez despidió al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, al tiempo que ordenó la elaboración del informe, cuyo alcance no se ha explicado.

El comunicado, en que anunció tanto el despido de Acevedo como la orden para realizar la investigación, se envió poco después de las 4:00 p. m. del sábado, por lo que el DSP incumplió con el plazo de 48 horas.

El funcionario rechazó que ese plazo haya sido demasiado exigente, ya que describió la pesquisa como “preliminar”.

Impulsan pesquisa independiente

Ayer, precisamente, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció que se propone presentar esta semana una medida para constituir una comisión independiente que investigue la labor del Gobierno, con el objetivo de encausar posibles acciones criminales contra funcionarios involucrados en el mal manejo de artículos de primera necesidad.

Esta comisión investigaría la forma en que el Gobierno trabajó con los suministros desde el huracán María, en septiembre de 2017, hasta el presente.

“Esto se propone en respuesta a lo que yo comparto con el pueblo de Puerto Rico, que es que no se puede confiar que las administraciones populares ni penepés se van a investigar ellos mismos cuando le fallan al país y sus funcionarios violan la ley”, dijo el senador y candidato a la gobernación por el PIP, Juan Dalmau.

El propuesto organismo sería presidido por un representante del interés público, nombrado por consenso de las facultades de las escuelas de Derecho del país y el Colegio de Abogados y Abogadas, así como un delegado de cada uno de los tres partidos con representación en la Cámara alta y un delegado del senador independiente José Vargas Vidot.

Documentos apuntan a la Guardia Nacional

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri, y el candidato independiente al mismo puesto, Eliezer Molina, presentaron por separado una serie de documentos en que se evidencia que la Guardia Nacional (GN) conocía del almacén ubicado en Ponce desde, al menos, el periodo de emergencia posterior al huracán María.

Sin embargo, el ayudante general de la GN, y ahora comisionado designado del Nmead, José Reyes, insistió que desconocía de la existencia de este almacén hasta el pasado sábado.

“El pueblo de Puerto Rico sabe que yo, después de María, me retiré, así que si miran esos inventarios que tienen fecha de 2018 sabrán que este servidor no estaba en la Guardia Nacional… Estos warehouses son de Manejo de Emergencias. Nunca tuve esos inventarios en mis manos ni tuve conocimiento de los mismos. Tengo conocimiento de lo que he venido a hacer aquí, levantar inventario que no existía”, planteó el militar, al agregar que está dispuesto a revelar los resultados de dicho inventario.

Entre enero de 2017 y febrero de 2019, Isabelo Rivera fungió como ayudante general de la GN.

Exigen salida de Vázquez

En horas de la tarde de ayer, cientos de personas se manifestaron en el Viejo San Juan, para exigir, entre otras cosas, la renuncia de Vázquez a raíz del manejo de la situación de emergencia provocada por los terremotos en la zona sur del país.

Mientras la protesta se desarrollaba, unidades de Arrestos Especiales y de Operaciones Tácticas llegaron a los predios de la Mansión Ejecutiva.

Sin embargo, a eso de las 4:00 p. m. la gobernadora publicó en Twitter que había ordenado su retirada, pues “no hay necesidad alguna de la utilización de la fuerza de choque en este momento”.

Las manifestaciones en Viejo San Juan y frente al Capitolio se extendieron hasta entrada la noche.

Lyanne Meléndez colaboró en esta historia