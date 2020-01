El León Fiscalizador cuenta por qué ruge contra Mayita… También revela de qué vive

Lorenzo Delgado, mantenedor de las plataformas digitales El León Fiscalizador, no se considera un periodista ciudadano, prefiere llamarse bloggero. En una ocasión solicitó la credencial de prensa, pero nunca la fue a buscar porque cree hay desconfianza de la ciudadanía a la prensa comercial. Aún así, está consciente de que sus denuncias sobre los gobiernos municipales o el estatal requieren complementarse con investigación periodística de medios de prensa. Al no considerarse periodista, no duda en revelar que tiene una motivación particular para fiscalizar a la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez y en este episodio de Con Los Editores lo revela.

Los periodistas de El Calce, Hermes Ayala y José Encarnación, se unen a este episodio de Con Los Editores para ir más allá en el diálogo con el León Fiscalizador y entender su modelo de comunicación, así como sus medios de sustento.