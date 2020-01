Réplicas siguen derrumbando escuela en Guánica

Un ingeniero de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), identificado como Forrest Lanning, denuncio vía Twitter que la escuela Agripina Seda, la cual colapsó por el terremoto del 7 de enero, continúa cayendo aún más por las réplicas.

Lanning, comparó imágenes de la estructura luego del evento del 7 de enero con una luego de la réplica de magnitud 5.2 registrada el pasado 15 de enero.

La escuela no resistió los terremotos de magnitud 6.4 y 6.0, colapsando una parte el pasado martes 7 de enero en la madrugada.

La gobernadora Wanda Vázquez indicó que personal de ingeniería inspeccionará todas las escuelas del Departamento de Educación (DE) tras el terremoto de magnitud 6.4 que sacudió a la isla.

El secretario de Educación, Eligio Hernández, indicó que el 95% de las escuelas del sistema de instrucción pública no cumplen con los códigos de construcción del país.

Aftershocks matter: I looked into a security guard’s story saying one of the school buildings collapsed during a M5.2 aftershock on Jan15, day before we visited. Investigating press photos with mine, he’s right. Left on Jan 7, mine (rt) on Jan 16. #PuertoRicoEarthquakes 1/2 pic.twitter.com/OVFlaJHi0M

— Forrest Lanning (@rabidmarmot) January 20, 2020