Niño diseña almohadas para afectados del sur

Los recientes movimientos telúricos han dejado a decenas de personas sin hogares, desesperanzados y llenos de tristeza. Es por eso que Alejandro Merced de 8 años creó una iniciativa para llevarle un mensaje positivo a todas esas personas afectadas por los terremotos.

“Yo decidí hacer este proyecto para las personas que perdieron las casas, que no tienen comida, no tienen almohada y no tienen frisa”, comento en entrevista para NotiCentro.

El jovencito, oriundo de Carolina explico que ha viajado junto a sus padres Gamalier y Tatiana a los pueblos afectados por los temblores y cuando vio la necesidad que muchos ciudadanos están pasando le comentó a su padre su deseo de regalarle una almohada a todas esas personas sin hogar para que se levantar y acostar con un mensaje positivo.

Al llegar a su casa, Gamalier Merced utilizo su página de Facebook para pedir donativos de almohadas, pintarlas junto a Alejandro y luego llevárselas a las personas en el área sur.

Algunos de los mensajes en las almohadas citan “Pon en manos de Dios este día y algo grande sucederá” y “El amor es siempre la respuesta para sanar cualquier aspecto”.

Con esto, los padres de Alejandro esperan enseñarles positivos a otros, pero mas importante, esperan poder llevar un mensaje de fe y esperanza y alegrarle el día a todos los afectados.

De querer aportar con el proyecto puede comunicarse al (787)642-5599 o en la pagina de Facebook ‘Baseball Fogueo PR’.

