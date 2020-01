Secretario de Vivienda de Estados Unidos dice situación en Puerto Rico es alarmante

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Ben Carson, se expresó a través de redes sociales sobre la situación que se vive en la Isla con respecto a los suministros encontrados en un almacén en Ponce y que debieron ser entregados luego del Huracán María.

“Las noticias de Puerto Rico son alarmantes, por decir lo menos. Para que la sanación comience, la corrupción debe terminar. Esto solo remarca la importancia de las reformas y controles financieros que ponemos en lugar para asegurar que estos recursos lleguen a los que más lo necesitan”, escribió Carson.

The news out of Puerto Rico is disturbing, to say the least. In order for healing to begin, the corruption must end. This further underscores the importance of the reforms and financial controls we put in place to ensure these resources reach those who need them most.

En la mañana del domingo, el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., también se expresó sobre los hechos presentados durante el fin de semana.

En una publicación de Twitter, Trump Jr. compartió un artículo de CBS News que reseña el caos de ayer con el almacen de suministros sin distribuir en Ponce y el despido del director del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo por parte de la gobernadora, Wanda Vázquez. Acompaña el artículo con el siguiente comentario: "Así que Trump estaba en lo correcto después de todo!!! Cono de cstumbre. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez despide al director de manejo de emergencias después que encontraron ayuda sin distribuir en un almacen".

So Trump was right after all!!!

As usual.

Puerto Rico Governor Wanda Vázquez Garced fires emergency director after aid is found sitting in warehouse. https://t.co/bek950y4Ct

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 19, 2020