Cámara busca investigar situación con suministros almacenados

De forma que se pueda investigar las razones por las cuales no se utilizaron los suministros y equipos en el almacén del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) localizado en el municipio de Ponce a pesar de la declaración de emergencia, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José ‘Memo’ González Mercado, anunció la radicación de una resolución.

“A nuestro juicio la mera destitución de un funcionario que dejó desprovistos a miles de puertorriqueños en medio de una emergencia, teniendo los recursos almacenados, no es suficiente. La negligencia incurrida por quienes eran responsables de distribuir los suministros y equipos debe acarrear responsabilidad civil e investigarse criminalmente. No podemos imaginar una razón para que no fuera ejecutada la orden de que fueran distribuidos todos los suministros disponibles”, dijo el representante González Mercado en declaraciones escritas.

La medida, que será radicada el próximo martes, también busca averiguar el estado de los almacenes con suministros y equipo que mantiene el NMEAD a través de la Isla.

“Queremos averiguar qué sucedió para que jamás, jamás vuelva a pasar”, añadió el representante por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo.

Te podría interesar: