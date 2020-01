Cacerolazo se escucha en San Juan en protesta a Wanda Vázquez

Cientos de ciudadanos se unieron cerca de las 8 de la noche en San Juan para hacer sonar sus cacerolas desde diferentes puntos en contra del gobierno de Wanda Vázquez Garced.

Los sonidos que se relacionan con un acto de manifestación no se escuchaban desde las protestas en contra de Ricardo Rosselló. La indignación de la ciudadanía creció con el hallazgo el pasado sábado de un almacén lleno de suministros en Ponce que debían ser entregados luego del Huracán María.

En redes sociales, usuarios capturaron el momento en que inició el cacerolazo junto a mensajes donde exigían la renuncia de la gobernadora.

And so it starts…the cacerolazo last heard before Puerto Rico’s previous governor resigned is happening again amid anger over disaster supplies discovered in a warehouse: pic.twitter.com/8SzGGaOOCh

