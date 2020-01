Embalse Carraízo no presenta daños a causa de los recientes eventos sísmicos

Una vista ocular de emergencia, en las instalaciones de la Represa del Embalse Carraízo, en el Municipio de Trujillo Alto, para conocer, de primera mano, la seguridad de las mismas en medio de los terremotos que siguen registrándose en la isla, fue realizada ayer por parte de laComisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, de la Cámara Alta, presidida por la senadora del Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown.

Ante preocupaciones constantes y llamadas por parte de ciudadanos inquietos ante si es segura o no la represa, en medio de constantes eventos sísmicos, el ingeniero civil Pully Torres declaró que la Represa Carraízo no representa peligro alguno al no haber sufrido daño alguno por los recientes eventos telúricos.

“Nosotros hacemos monitoreos anuales y, a veces, hasta cada seis meses… Esta Represa, afortunadamente, no ha sufrido ningún daño a raíz de los terremotos que se han registrado, recientemente, en la Isla”, hizo hincapié Torres, a la vez que informó sobre las constantes revisiones que se le hace al lugar cada que surge algo, como parte de un plan de emergencia.

Según la subdirectora e ingeniero de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, entre el miércoles y el jueves de esta semana, la AAA estará presentando un informe oficial sobre la inspección de esta represa.

Por su parte, la senadora del Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown, expresó, una vez recibida esta información, que su distrito se mantendrá "muy pendiente del curso de los trabajos en esta represa, pues, para nosotros, la vida de los ciudadanos es lo más importante”.

También acudió el alcalde de la municipalidad, José Luis Cruz Cruz, los representantes de la alcaldesa de Loíza, Julia M. Nazario, el ingeniero civil, Pully Torres, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en Infraestructura de Agua Potable, Represas y Embalses, la vicepresidenta de Operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, y la también ingeniero y directora auxiliar ‘Senior’ de Planificación de la AAA, Lourdes Morales, entre otras personas.

