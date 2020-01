Doctora en Guayanilla asegura que alcalde se ha negado a llevar comida a refugios autogestionados

La doctora Enid Santos Cintrón, quien está refugiada en un refugio improvisado en en una comunidad de Guayanilla denunció hoy que el alcalde Nelson Torres Yordán se ha negado a repartir comida entre los lugares que no sean refugios municipales.

“Hay campamentos improvisados en todos los lugares de Guayanilla. Según la información que me dio uno de los que estaba en este lugar, es que no nos iban a dar comida a nosotros porque nosotros no somos parte del campamento que está allá en la Pista”, dijo Santos Cintrón en entrevista con WKAQ 580.

Reveló que está brindando servicios a pacientes de Guayanilla, atiende alrededor de 150 personas diarias.

Mira el vídeo: