Satélite capta meteoro avistado en la isla

El meteorito que fue avistado por muchos ciudadanos en la tarde de hoy desde el cielo de Puerto Rico fue captado por satélite.

En la imagen satelital se observa el destello del meteoro que cruzó al norte de la isla y que fue visto en pueblos como: Caguas, San Juan, Moca.

Según la meteoróloga Deborah Martorell, la Sociedad de Astronomía del Caribe confirmó que se trató de un meteoro "de gran tamaño con movimiento de sur a norte con duración de 10-15 segundos".

