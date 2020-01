No descartan volver a escuelas que se cerraron

La posibilidad de reabrir planteles clausurados en pasados años es una de las alternativas que se auscultan en el intento de salvar el semestre académico, indicó ayer la gobernadora Wanda Vázquez, sin entrar en mayores detalles.

“Exploramos todas las alternativas. No solamente las escuelas que ya se desplomaron, que no se pueden utilizar, (sino) cómo vamos a tratar de llevar a la normalidad el curso escolar de esos niños. Si es (moverlos) una escuela cercana, si no hay ninguna, de qué manera lo vamos a hacer y cómo vamos a trabajar en términos del curso escolar para que no se afecten aquellos, por ejemplo, de grado 12 con el College Board. Las escuelas que siguen cerradas van a ser consideradas porque, obviamente, en aquellos municipios como Guánica o Guayanilla, donde las escuelas, probablemente, no estén disponibles, hay que examinar todas las alternativas”, planteó Vázquez.

Según la mandataria, las compañías contratadas ya han inspeccionado 445 de los 856 planteles públicos.

Vázquez indicó que hoy se informarán las determinaciones relacionadas con el inicio de clases.