NASA realiza segunda misión espacial integrada solo por mujeres

La NASA volvió a enviar a las astronautas Jessica Meir y Christina Koch juntas al espacio, esta vez para sustituir una batería de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Se trata de la segunda misión de este tipo integrada únicamente por mujeres, aunque esta vez se realizó sin gran pompa por tratarse de una operación rutinaria de mantenimiento de la EEI.

306 DAYS! Today, @astro_christina moves into 8th place on the all-time U.S. astronaut list for cumulative time in space. Christina recalls some of her favorite moments on board the space station, including her favorite meal and view from orbit. #CongratsChristina pic.twitter.com/X91fWtFwxb

— Intl. Space Station (@Space_Station) January 15, 2020