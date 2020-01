Gobernadora convierte en ley medida que obliga a Salud atender necesidades de personas con Síndrome Down

Los miembros de la Legislatura agradecieron el jueves a la gobernadora Wanda Vázquez Garced el haber convertido en ley el Proyecto de la Cámara 1520 (P de la C 1520), la cual enmienda la “Carta de Derechos de las Personas que tienen el Síndrome de Down”, a los fines de imponerle al Departamento de Salud la obligación de establecer una clínica externa permanente, dirigida a proveerle todos los servicios necesarios e indispensables para la atención y tratamiento de las personas con la condición de Síndrome Down.

La ley firmada expresa además que el Departamento de Salud tiene que crear un registro de personas con Síndrome Down, con el propósito de que el Estado mantenga estadísticas oficiales y cree un perfil de los casos que existen en Puerto Rico con esta condición.

El Proyecto, el cual fue radicado por los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, Nelson Del Valle, Angel Peña, Rafael “June” Rivera, María Milagros Charbonier y Jacqueline “Jackie” Rodríguez, había sido aprobado en ambos cuerpos legislativos, Cámara y Senado, durante el pasado año.

“Con esta ley que acaba de firmar la Gobernadora Wanda Vázquez, el Departamento de Salud tendrá que proveerle los servicios esenciales y tratamientos adecuados a los niños y personas con la condición de Síndrome Down. Hay que asegurarse que esta población reciba la atención y cuidados médicos apropiados que les permitan desarrollarse al máximo y puedan integrarse a la sociedad. Y es nuestro deber en el Gobierno proveerles esa ayuda. Agradezco a la señora Gobernadora por hacer justicia por todos los padres, cuidadores, terapistas, así como niños y jóvenes con Sindrome Down. Esta ley es una luz al final del tunel, otro rayito de sol, para el trabajo arduo que realizan todos los familiares que día a día cuidan de esta población”, expresó el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez.

Te podría interesar:

PFEI archiva caso contra asesora de Rosselló Se alegaba que María Palou presionaba a la Junta de Cannabis Medicinal para otorgar licencias a unas empresas en específico.

Según la exposición de motivos de la medida, uno de cada 800 niños nace con Síndrome Down, pero se desconoce la causa que provoca esta condición. Adicional, cerca del cuarenta por ciento (40%) de los niños con Síndrome Down nacen con problemas del corazón y con anomalías del sistema gastrointestinal. No obstante, la mayoría de estos casos pueden corregirse con cirugía. Las personas con Síndrome Down también pueden padecer de deficiencias auditivas, problemas visuales y disfunción de la tiroides.