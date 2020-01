AFI asegura que se han inspeccionado 530 escuelas

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento y la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera, informó que al momento se han inspeccionado 530 escuelas y que se reunirán la tarde de hoy con la gobernadora Wanda Vázquez sobre los trabajos que se realizan tras el terremoto de magnitud 6.4 que derribó la escuela Agripina Seda en Guánica.

Las expresiones del funcionario se dieron durante la vista pública conjunta de las Comisiones de Educación, Arte y Cultura, y Seguridad Pública, presididas respectivamente por los representantes Rafael “June” Rivera Ortega y Félix Lassalle Toro.

Los legisladores indagaron sobre las inspecciones en las escuelas, como parte de los trabajos de las Resoluciones de la Cámara 10 y la Resolución de la Cámara 59, para investigar el proceso de inspección de planteles escolares del Departamento de Educación y así certificar que la propiedad no sufrió daños estructurales que comprometan su estructura como consecuencia de los temblores asociados a la secuencia sísmica experimentada durante el mes de enero de 2020.

Las agencias citadas fueron la Autoridad de Edificios Públicos, el Departamento de Seguridad Pública, la Oficina para el Manejo de Escuelas Públicas, Administración para el Financiamiento de la Infraestructura, y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP). Sin embargo, solo se dieron cita AFI y OMEP, mientras que las demás agencias fueron citadas para la próxima semana.

Inspección de escuelas

En la vista trascendió que de 856 escuelas, la inspección de 467 está a cargo de OMEP mientras que 389 quedan a cargo de AFI. Leonardro José Torres, subdirector de AFI, indicó que la agencia tenía dos empresas de ingenieros contratadas a razón de $100 la hora, y se contrató una tercera firma tras los sismos, que incluye a otros ocho ingenieros.

"Hasta el momento tenemos 55 para abrir, 37 parciales y 14 que están recomendadas para no abrir", dijo Torres. Este expuso que no tenía el detalle de las escuelas que no van a abrir, por lo que la Comisión cameral se la solicitó para el martes. "Las zonas que básicamente estamos atendiendo son Caguas, San Juan, Mayagüez y Ponce", precisó.

Mientras, el presidente de la Comisión solicitó a la AFI un informe sobre las firmas y los contratos otorgados.

El representante Rivera Ortega preguntó cómo será el plan de seguridad para los estudiantes que estén en escuelas parcialmente abiertas. Estas se han clasificado como verdes, amarillas y rojas según su estado. Edward Rivera, de OMEP, dijo que "las escuelas que se clasifiquen como amarillas no se van a abrir por el momento". primero se determinará las mejoras que necesiten, para que pasen a tener una clasificación verde.

Finalmente, AFI indicó que continúa enviando los datos de las inspecciones al Departamento de Educación a fin de que se hagan públicas las inspecciones para beneficio de los padres.

Los representantes Jesus Manuel Ortiz, Dennis Márquez, Manuel Natal, José Torres Zamora, Eddie Charbonier, Pichy Torres Zamora, entre otros estuvieron presentes.