Tienda en Yauco sufre daños tras sismo de 6.4 grados

‪CORRECCIÓN: Impresionante estas imágenes.‬ Según compartió el Padre Orlando Lugo: “Western Auto en #Yauco tras el temblor de 5.2 registrado hace unos minutos.” OJO: Sin embargo, ESTAS FOTOS FUERON DEL evento del 7 de enero y ya la tienda está recuperada. De todas formas, como consejo: hay que anclar y fijar anaqueles. Ciertamente, los productos pueden caer, pero no los anaqueles débiles unos sobre otros. Las tiendas con anaqueles más altos que anchos, deben considerar tomar acción para proteger empleados y clientes, si les es posible.