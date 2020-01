Natalie Jaresko reacciona a investigación en Ucrania

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko reaccionó hoy a la investigación de la reestructuración de la deuda pública en Ucrania en 2015 bajo su mando.

"Me estoy enfocando ahora mismo en Puerto Rico, es mi trabajo. No me estoy enfocando en eso (Ucrania). Lo que puedo decir es que es normal que alguien mire y quiera saber qué pasó", indicó Jaresko a Metro durante su visita al municipio de Guánica.

Asimismo la directora ejecutiva de la JSF aseguró que la economía de Ucrania "está creciendo 4% al año", y que el gobierno de Ucrania pudo ir al mercado con intereses muy bajos. "Se han creado trabajos y está creciendo", añadió.

"Esa reestructuración es lo que ayudó a Ucrania estar hoy día así. Pero cada gobierno democrático tiene derecho a mirar cada proceso y deben mirar eso, ella no tiene problema con eso", reiteró la ex ministra de Finanzas de Ucrania de 2014 a 2016.

Recientemente, el Parlamento de Ucrania aprobó una resolución para realizar una investigación sobre la reestructuración de su deuda pública durante el periodo en que Jaresko fungía como ministra de Finanzas de Ucrania.

Según se ha reportado, Jaresko no ha recibido citación para comparecer en dicha investigación.