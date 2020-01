Aumenta el reclamo a Trump ante terremotos en la isla

La petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que autorice una declaración de desastre mayor para Puerto Rico, tras los terremotos desde el pasado 28 de diciembre, cuenta ahora con apoyo de múltiples congresistas, quienes le enviaron una misiva en la que solicitan agilizar la ayuda para la isla.

El senador Bob Menéndez junto con el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, y otros 33 senadores expresaron apoyo a Puerto Rico. “Específicamente, la gobernadora ha solicitado asistencia individual para los municipios de Guánica, Guayanilla, Penuelas, Ponce, Utuado y Yauco; asistencia pública, incluida la asistencia federal directa para los municipios de Guánica, Guayanilla, Penuelas, Ponce, San Germán y Yauco; y mitigación de riesgos para todo el territorio insular”, detallaron los senadores en la carta, a la vez que criticaron que el Departamento de Vivienda federal retuviera $8,300 millones en subvenciones para el desarrollo comunitario que aprobó el Congreso tras los huracanes Irma y María.

Congresistas envían otra carta a Trump

En otra misiva, los senadores Rick Scott, Marco Rubio, junto con los representantes Michael Waltz, Stephanie Murphy, Mario Díaz, Donna E. Shalala, así como la comisionada residente Jenniffer González pidieron a Trump que la declaración sea retroactiva al 28 de diciembre de 2019 y que incluya a los 78 municipios.

“Insto al presidente Trump a que apruebe la declaración de desastre mayor solicitada por la gobernadora Vázquez Garced. Este debería ser el próximo paso para garantizar los esfuerzos de recuperación adecuados y oportunos en la isla a medida que avanzamos en otro desastre natural”, expresó la comisionada residente en una comunicación escrita.

Algunos no ven tardanza

El exdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carlos Mercader, opinó que “estamos dentro del tiempo, esto es un desastre continuo, el área todavía está sintiendo temblores y cada vez hay otros lugares que evaluar y otros pueblos que llegar”.

De igual forma, el exfuncionario manifestó que la evaluación a este desastre es diferente a lo que estamos acostumbrados, que es el embate de los huracanes. “No debería tardar mucho más la respuesta, dentro de las próximas 24 a 48 horas”, añadió.

Por su parte, el abogado Joel Montalvo coincidió con Mercader y expresó: “Sobre el caso específico que estamos viviendo, me parece que no tenemos los elementos necesarios para llegar a tener una opinión si se ha tardado o no, particularmente por el tema en que cuando estamos acostumbrados a una declaración desde el punto de vista del presidente de Estados Unidos de emergencia, han sido atados a fenómenos atmosféricos como huracanes”.

Asimismo, dijo que ya había en la isla personal de FEMA por la respuesta al huracán María, por lo que se facilitaría el manejo de la información necesaria para el Gobierno federal.