Preocupación entre padres y maestros por inspección de escuelas del MSJ

The School of San Juan será la primera de las del Sistema Educativo Municipal Integrado (SEMI) del Municipio de San Juan que reunirá a los padres de sus alumnos para abordar las múltiples inquietudes que existen luego de que varios temblores sacudieran la isla y dejaran inoperante varias estructuras escolares en el área sureste del país.

Metro y El Calce tuvieron acceso a esta misiva enviada "a toda la comunidad escolar" desde la propia dirección general del SEMI y firmada por la directora Evelyn Lafontaine Medina. En la misma se indica que hoy se convoca a una reunión a los padres – y presumimos – a los maestros, en el comedor de The School of San Juan para aclarar inquietudes sobre el estado de las escuelas y las rutas de desalojo.

La reunión fue convocada para "toda la comunidad escolar", pero Metro y El Calce supieron que la dirección general del SEMI aún ni se reúne con representantes del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), que enarbolan los intereses de los maestros, a pesar de acercamientos de ambas partes.

Sin embargo, a pesar de que a nivel nacional los maestros de las escuelas públicas están supuestos a reportarse el 21 de enero, los adscritos a las escuelas del Municipio San Juan ya están en funciones desde el propio 7 de enero, día en que se sintió el sismo más fuerte, durante plena madrugada.

Según informan fuentes de Metro y El Calce, la alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan (MSJ), Carmen Yulín Cruz Soto, indicó que las escuelas fueron inspeccionadas por ingenieros estructuralistas, pero, al pedírselo, no ha podido mostrar las certificaciones de la inspección.

Fuentes de este rotativo indican que existe temor, incertidumbre y malestar entre los maestros de la escuela de Ciencia, Matemáticas y Tecnología, de la escuela Especializada en Deportes y de The School of San Juan, especializada en enseñanza bilingüe, todas adscritas al Sistema Educativo Municipal Integrado, pues entienden que han sido citados a trabajar en condiciones peligrosas.

Según se indicó, sin haber inspeccionado las estructuras, los maestros fueron citados el 7 de enero para trabajar, a pesar de que las autoridades gubernamentales de manejo de emergencias pedían no salir a la calle. Ese día, el personal se mantuvo gran parte de la mañana en el estacionamiento de la Escuela de Ciencias, Matemáticas y Tecnología, a donde fueron citados para un taller, pero se quedaron pululando en las afueras de las instalaciones, "con miedo a que ocurriera algún desastre", según narraron fuentes de Metro y El Calce que exigieron el anonimato.

Según se ha indicado, esa tarde hubo personal de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Desastres (AEMEAD) ofreciendo el taller, y allí "se habló de la catástrofe, pero en ningún momento se delineó un plan de emergencia o desalojo. Cuando se les pregunto sobre esto, ellos dijeron que cada escuela debe preparar su plan".

Precisamente el pasado martes, 7 de enero, la alcaldesa declaró una situación de emergencia en la ciudad capital y firmó la Orden Ejecutiva Número MSJ-032 serie 2019-2020, que declara una Situación de Emergencia tras los terremotos y réplicas que han ocurrido en Puerto Rico desde el pasado 28 de diciembre de 2019. Esta Orden autoriza al Municipio de San Juan la adquisición de equipos y servicios necesarios, así como disponer de los recursos esenciales para asegurar la seguridad, propiedad, salud y vida de los ciudadano y provee mecanismos para garantizar la prestación de los servicios esenciales y el funcionamiento de las instalaciones municipales.

Ese mismo día, la Primera Ejecutiva de San Juan ordenó que las escuelas que componen el Sistema Educativo de la Ciudad Capital fueran evaluadas por ingenieros estructurales para poder iniciar el semestre escolar, aún cuando ya había mandado a llamar a sus maestros a reunirse en una de las escuelas que todavía no inspeccionaba.

Mientras tanto, el 8 de enero, personal del Sistema Educativo Municipal Integrado realizó reuniones con el personal docente, donde se discutió "un plan de emergencia que no estaba actualizado". Además, "se trajo a la discusión la preocupación de no saber si la estructura física estaba apta para recibir a los estudiantes. Se exigió una certificación de ingenieros, la cual dijeron que existe pero no se mostró".

"Este día nos dicen que hay una probabilidad de que comiencen las clases el jueves [9 de enero]. A las 4:09 P. M. sale el comunicado oficial del comienzo de clases, una hora más tarde después de que todo el personal ha salido de trabajar", indica nuestra fuente anónima.

"Durante la tarde, madres y padres comenzaron a escribir al correo electrónico [del Municipio] con la preocupación de saber si la infraestructura está apta para dar clases.

Las escuelas que componen el sistema de San Juan son la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología; la Escuela del Deporte y “The School of San Juan”. Asimismo, se informó que los Centros Head Start y Early Head Start del Municipio se mantendrán cerrados esta semana.

Al sol de hoy, se indicó, "se han recibido estudiantes sin tener un plan definido de desalojo aprobado en caso de un terremoto. La administración vuelve y repite que tienen la certificación de ingenieros que dan el visto bueno para el comienzo de clases. Pero, si hay una persona interesada en ver el documento, debe comunicarse a la torre municipal o ir directamente".