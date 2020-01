Una llamada absolutamente insólita, que incluso motivó las risas de los agentes, recibió la Policía de León en España de un hombre que pedía que lo “rescataran”.

El sujeto, del que no se entregó su identidad, se había quedado encerrado en un pub del municipio de Valverde de La Virgen, indica Huffington Post, ya que se había dormido en el baño.

“Hola mira… eeeeh… estoy aquí en un bar de la virgen del camino, me he quedado encerrado, lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño encerrado… y aquí estoy”, le dice al operador.

Se le pregunta en qué bar, y el hombre ni siquiera sabe dónde estaba y le empieza a describir lo que hay en las cercanías.

“Está enfrente de una ‘rotondica’, esta que hay un hotel enfrente… ese, ese”, agrega.

Cuando logran dar con su ubicación, les explica a los uniformados que fue al baño y se quedó “dormido de la borrachera”.

“Y aquí estoy, me he levantado y está cerrado”, les señala.

El hombre vuelve a solicitar que lo rescaten y agrega que está aprovechando el tiempo de una buena forma.

“Me estoy tomando una caña ahora dentro de la barra”, asegura el sujeto, lo que motiva las risas del policía, que le señala que “era mejor una café”.

“Por favor, que me abran esto”, termina el hombre, que un rato después fue “rescatado”.